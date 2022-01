Sensi, anche oggi chiesto il trasferimento all’Inter. Anticipo per Kostic? – Sky

Sensi non ha giocato Inter-Venezia di oggi e questo può essere un segnale in chiave trasferimento alla Sampdoria. Il giornalista Marchetti, nel corso della trasmissione Sky Calcio Show – L’Originale, ipotizza anche un’accelerata per l’arrivo di Kostic (vedi articolo) da qui al 31 gennaio.

MERCATO IN MOVIMENTO – L’Inter è attesa da qualcosa nella prossima settimana di sosta per le nazionali. Si parla a livello di trasferimenti per la sessione invernale di calciomercato, che chiuderà lunedì 31 gennaio alle ore 20. Su questo fa il punto il giornalista Luca Marchetti: «Anche oggi Stefano Sensi ha continuato a chiedere all’Inter di essere ceduto alla Sampdoria, perché avrebbe una continuità di gioco enormemente superiore. Quindi valuterà se eventualmente darlo, se va via se prendere un giocatore al posto di Joaquin Correa. Il prossimo esame è fra due settimane, ossia poco dopo il derby: l’infortunio non è molto grave, potrebbe essere anche sotto al mese. Anche lì dovranno valutare bene in base allo staff medico. L’Inter vuole capire se a sinistra, visto che Ivan Perisic non ha ancora trovato il rinnovo di contratto e Federico Dimarco è stato spostato in difesa, trova un’opportunità. Si era parlato di Filip Kostic soprattutto a scadenza, magari si può vedere se può essere anticipato».