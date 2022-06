Sensi al Monza! Affare praticamente in chiusura, c’è l’accordo con l’Inter – CdS

Ieri è stata un’altra giornata importante per il mercato del Monza. Diverse le trattative con l’Inter, su tutti quella per Stefano Sensi. Ieri Adriano Galliani ha praticamente definito l’accordo direttamente nella sede del club nerazzurro.

AFFARE CONCLUSO – Monza praticamente scatenato sul mercato. Ieri è stata un’altra giornata cruciale per Adriano Galliani, che è arrivato nella sede dell’Inter con tanti argomenti sul tavolo da trattare. Quello che ha riportato a casa, intanto, è una bozza di accordo per mettere Stefano Sensi. Affare praticamente in chiusura con il club nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta