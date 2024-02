Sensi al Leicester, affare fatto per l’Inter! Una conferma c’è già

Sensi è l’unico nome in ballo in casa Inter in questo ultimo giorno di calciomercato invernale. Il centrocampista ex Sassuolo andrà al Leicester di Maresca, attualmente primo in Championship. Una sorta di conferma dell’imminente trasferimento è giunta oggi da Appiano Gentile

IN CHIUSURA – Stefano Sensi è in pratica l’unico nome in ballo in casa Inter in questo ultimo giorno di calciomercato invernale, con chiusura fissata alle ore 20. Il centrocampista finora si era sempre allenato con il resto della squadra, ad eccezione della giornata odierna dove è risultato assente. Se non è una conferma sull’imminente trasferimento al Leicester City, allenato dall’italiano Enzo Maresca e attualmente primo in Championship, poco ci manca.

CIFRE – La trattativa tra i due club è stata chiusa: si tratta di un trasferimento a titolo definitivo con un bonus di 2,5 milioni di euro a favore dell’Inter qualora arrivasse la promozione in Premier League. Ricordiamo inoltre che il calciomercato inglese si chiude alle 23.59 (ora locale), dunque per l’ufficialità potrebbe trascorrere ancora qualche ora.