Sensi, accordo Inter-Monza: la formula! Pinamonti indirizza – Sky

L’incontro fra Inter e Monza di oggi (vedi articolo) ha portato a un accordo: quello fra i due club per Sensi. Marchetti, dopo aver parlato di Pinamonti nella precedente edizione di Sky Sport 24 (vedi articolo), ora dà ulteriori dettagli anche sull’attaccante.

USCITA POSSIBILE? – Luca Marchetti dà gli sviluppi del vertice di questo pomeriggio: «Per Andrea Pinamonti c’è stato un incontro nella sede dell’Inter con Adriano Galliani. Si è parlato anche di Stefano Sensi, per cui Monza e Inter hanno raggiunto un accordo per il prestito secco: ora sarà il giocatore a decidere se accettare la corte. Su Pinamonti ci sono anche Atalanta, Salernitana e soprattutto Fiorentina, l’Inter fa un prezzo attorno ai quindici milioni di euro. Con questa concorrenza il giocatore può indirizzare la trattativa, quindi sarà necessario parlare coi suoi agenti per capire qual è la destinazione più gradita».