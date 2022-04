Sensi, a fine stagione rientro all’Inter solo di passaggio: due possibilità – TS

Stefano Sensi a fine stagione potrebbe rientrare all’Inter, dal prestito alla Sampdoria, solo di passaggio. Due possibili strade per il centrocampista

DI PASSAGGIO – Stefano Sensi potrebbe dire addio all’Inter nel corso della prossima sessione di mercato. Il centrocampista, attualmente in prestito alla Sampdoria, secondo quanto riferito dal Tuttosport, a fine stagione rientrerà all’Inter salvo poi lasciarla a titolo definitivo. Impossibile, scrive il quotidiano, per Inzaghi garantire al calciatore la continuità che il calciatore chiede in ottica rientro in Nazionale. Due le possibili strade per il centrocampista: una conferma alla Sampdoria o un ritorno al Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara – Stefano Pasquino