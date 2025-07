Sempre Leoni l’obiettivo Inter in difesa: ecco il ‘sacrificato’ – CdS

Giovanni Leoni rimane sempre l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter, ma per prelevarlo dal Parma servirà un tesoretto. Individuato l’uomo da cui potrebbero arrivare, scrive il Corriere dello Sport, i soldi.

NUMERO UNO – L’Inter ha sempre Leoni in testa. Il difensore 2006 del Parma, riferisce il Corriere dello Sport, si conferma l’obiettivo prioritario per la difesa dell’Inter. D’altronde, anche Beppe Marotta, nel prepartita di Inter-Fluminense, si era espresso sul giovane difensore, parlando di interesse nei suoi confronti (vedi articolo). Ma per arrivare alla cifre richieste dal Parma ci vorrà un tesoretto niente male. I ducali, infatti, per lasciare andare il proprio gioiellino chiedono all’incirca 40 milioni di euro. Cifra che ad oggi l’Inter non può avere, ma che potrebbe racimolare vendendo un proprio pezzo pregiato. L’identikit è uno: Yann Aurel Bisseck.

Per arrivare a Leoni l’Inter proverà a cedere Bisseck

LA CIFRA PER LASCIARLO ANDARE – Bisseck, sia per caratteristiche che per età anagrafica, è uno dei giocatori con più mercato dei nerazzurri, considerando soprattutto le prospettive inglesi. La Premier League, infatti, secondo il Corriere dello Sport, è la meta più plausibile. Il tedesco ha una clausola da 120 milioni di euro, ma la Beneamata si accontenterebbe di circa 35 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia