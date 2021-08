Semplici: «Nandez? Lo rivedrò volentieri. Mercato? Ci pensa il direttore»

Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine dell’amichevole con l’Olbia (3-0, 64′ per Dalbert). Sul mercato inevitabile una domanda su Nandez, che oggi si è allenato nel centro sportivo in attesa di capire se andrà all’Inter.

SITUAZIONE DA CONCLUDERE – Nahitan Nandez da ieri è a Cagliari e, come rivelato dallo stesso giocatore a Inter-News.it (vedi articolo), oggi si è allenato nel centro sportivo dei sardi assieme a Diego Godin, l’altro rossoblù da poco tornato e in odore di cessione. Sulle voci di addio, sull’Inter per il centrocampista, il tecnico Leonardo Semplici riserva poche parole: «Li rivedrò molto volentieri. Se li vedo nel Cagliari del futuro? Ci pensa il direttore (Stefano Capozucca, ndr) a questo». Domani mattina ripresa degli allenamenti in gruppo per Nandez, in attesa dell’Inter.

Fonte: Centotrentuno.com – Roberto Pinna