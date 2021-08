Semplici: «Nandez mi auguro resti al Cagliari. Avete visto che giocatore è»

Si parla ancora di Nandez all’Inter, nonostante l’arrivo di Dumfries, rilanciando la possibilità agli ultimi giorni di mercato. Dopo il 2-2 in Cagliari-Spezia, nel quale l’uruguayano ha giocato titolare e largo a destra (vedi articolo), Semplici parla in conferenza stampa della posizione del giocatore.

IN ATTESA – Per l’Inter la possibilità di prendere Nahitan Nandez non è del tutto tramontata. Anche Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, mantiene alta l’attenzione in questi ultimi otto giorni di mercato: «Io mi auguro che lui possa restare. È un giocatore, l’avete visto, importantissimo sotto l’aspetto del gioco. Mi auguro che possa proseguire la sua avventura qui a Cagliari, non ho avuto problemi a buttarlo dentro. È un ragazzo che sicuramente ha qualità, non solo tecniche ma anche morali: si è reso conto di quello che ha fatto e ora ce l’ho a disposizione».