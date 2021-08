Semplici: «Nandez? Mi auguro che rimanga al Cagliari. Molto importante»

Leonardo Semplici, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, ha risposto alla domanda su Nandez, da molto tempo in orbita Inter. Il tecnico spera che rimanga in Sardegna

NANDEZ − Queste le parole di Semplici sul centrocampista «Su Nahitan Nandez, mi auguro e penso che rimanga a far parte del Cagliari. Giocatore importantissimo, direi determinante, lo abbiamo visto anche l’altro giorno contro lo Spezia. Ha fatto una partita bella, intensa, nonostante non aveva giocato nemmeno un minuto nelle gare precedenti. Si è allenato bene ma era impensabile quel tipo di gara. Spero e mi auguro che possa continuare la sua avventura qui al Cagliari».

Fonte: YouTube − Cagliari calcio