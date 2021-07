Semplici: «Nainggolan? Felici se tornasse. Nandez ha molto mercato»

Leonardo Semplici – allenatore del Cagliari – ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pejo. Inevitabili i commenti sul mercato e sull’asse con l’Inter che riguarderebbe sia Radja Nainggolan che Nahitan Nandez.

ASSE DI MERCATO – Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa di due giocatori discussi – in entrata e in uscita – tra Cagliari e Inter. Ovvero Radja Nainggolan e Nahitan Nandez. Queste le sue parole: «Radja è un giocatore importantissimo per noi, saremmo felici se tornasse ma dobbiamo fare anche altre considerazioni. Nandez è un giocatore che ha molto mercato, fosse per me terrei tutti, ma vogliamo valorizzare anche chi non ha giocato molto la scorsa stagione».