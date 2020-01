Semin (All. Lokomotiv Mosca): “Joao mario, alto livello. Riscatto? L’accordo con l’Inter…”

L’allenatore della Lokomotiv Mosca, Yuri Semin, ha parlato al portale russo sportbox.ru dove si è espresso sul mercato del club moscovita. Punto importante della conversazione è stato Joao Mario, che il tecnico vorrebbe tenere in squadra. Importante però trovare il giusto accordo con l’Inter.

ACCORDO DA TROVARE – Dopo l’esperienza non proprio positiva (per usare un eufemismo…) all’Inter, Joao Mario sembra aver trovato la sua dimensione alla Lokomotiv Mosca. Il giocatore è in prestito al club moscovita con diritto di riscatto fissato attorno ai 20 milioni di euro. Il suo rendimento sta facendo sì che la squadra sia interessata a tenerlo, ma non alle cifre proposte dal club nerazzurro. Interrogato sulla questione, il tecnico dei russi Yuri Semin ha espresso tutta la sua ammirazione per il portoghese e la volontà di confermarlo a fine stagione. Ecco le sue parole a riguardo: «Sul mercato è importante sia acquistare giocatori, che mantenere i nostri pezzi migliori. Joao Mario per esempio è un giocatore di altissimo livello e credo che debba rimanere qui nel club dopo il prestito. Ne ho già parlato anche con la dirigenza. Vogliamo tenerlo, ma bisogna anche vedere l’aspetto finanziario. Se tutte le parti in gioco sono d’accordo, Inter compresa, allora terremo il giocatore».