Semedo sceglie: no all’Inter. Barcellona incassa: tutto su Lautaro Martinez

Condividi questo articolo

Semedo è stato accostato in diverse occasioni all’Inter nelle ultime settimane. Il terzino, però, sembra avere altre idee per il suo futuro, come riportato da Sport.es. Il Barcellona intanto è pronto a incassare dalla sua cessione per poi reinvestire su Lautaro Martinez

CESSIONI E RIFIUTI – Nelson Semedo nel mirino di Inter e Juventus, ma il calciatore non dà priorità alle piste italiane. Il terzino ha deciso, infatti, per il Manchester City. Per quanto riguarda la trattativa con il Barcellona, i blaugrana hanno scelto di non puntare su Joao Cancelo (accostato anche all’Inter), ma di monetizzare: vogliono 40 milioni di euro. Soldi che, sottolinea Sport, potrebbero poi essere investiti subito per Lautaro Martinez, che richiederà uno sforzo economico importante agli spagnoli.