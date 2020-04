Semedo nell’affare Lautaro Martinez? Rinnovo o Inter. Occhio a Cancelo

Semedo è stato accostato in diverse occasioni all’Inter nelle ultime settimane. Il terzino, in particolare, potrebbe essere una delle contropartite nel possibile affare Lautaro Martinez con il Barcellona. Occhio, però, all’opzione rinnovo, come riporta Marca. E all’opzione Joao Cancelo

SCAMBI IN VISTA – E’ ormai chiaro che l’emergenza Coronavirus inciderà non solo sugli affari di campo, ma anche sul calciomercato. Nelson Semedo è uno dei nomi che potrebbe essere proposto all’Inter per Lautaro Martinez. La volontà del Barcellona per il calciatore non è chiara, ma è stato proposto un rinnovo fino al 2025. Il calciatore è al bivio tra prolungare e partire, ma occhio a una terza opzione. Un possibile scambio potrebbe riguardare il Manchester City. Joao Cancelo andrebbe a Barcellona, nell’affare entrerebbe proprio Semedo.