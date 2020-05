Semedo, Mendes al Barcellona: rinnovo o addio. Inter e 3 club su di lui

Non solo Inter su Nelson Semedo, terzino destro del Barcellona: altri 3 top club europeo sarebbero sulle tracce del 26enne portoghese

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, sostanzialmente il Barcellona sarebbe a un bivio per Nelson Semedo. Il club blaugrana dovrebbe decidere se proporre un rinnovo al proprio terzino destro oppure se fare cassa. L’idea principale sarebbe la prima, anche se ora si fa strada la seconda ipotesi. Infatti il problema per il possibile prolungamento proviene dall’agente Jorge Mendes che richiederebbe un ingaggio molto elevato. Richieste del genere sarebbero rappresentate dal fatto che il suo assistito sarebbe richiesto da diverse big europee. Una sarebbe l’Inter che potrebbe inserirlo come contropartita tecnica in un eventuale affare Lautaro Martinez. Le altre sarebbero invece Psg, Manchester City e Atletico Madrid. Palla al Barcellona dunque per il futuro del laterale difensivo.