Semedo per l’Inter? No, la richiesta al Barcellona in difesa è un’altra

Semedo è stato uno degli innumerevoli giocatori del Barcellona accostati all’Inter come parziali contropartite per Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, però, il nome chiesto dai nerazzurri ai blaugrana in difesa sarebbe un altro.

DIVERSA OPZIONE – Per vedere Lautaro Martinez al Barcellona la stampa spagnola, in queste ultime settimane, ha citato tante proposte di scambio. Secondo il Mundo Deportivo, nella prima pagina che sarà in edicola domani, c’è una preferenza: “L’Inter preferisce Junior Firpo rispetto a Nélson Semedo“. Rispetto a quest’ultimo si tratta di un terzino sinistro, anziché destro.