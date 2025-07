Sebastiano Esposito vicino al Cagliari: le cifre della cessione

Il Mondiale per Club e l’ultimo campionato gli sono valsi un’altra occasione in Serie A, ma non con la maglia dell’Inter. Sebastiano Esposito è vicino al Cagliari secondo Gianluca Di Marzio.

STAGIONE – 8 gol nell’ultimo campionato di Serie A nonostante la retrocessione con la divisa dell’Empoli. Sebastiano Esposito ha vissuto la sua ultima stagione in bianco e nero in Toscana, ma ha saputo ritagliarsi lo spazio anche con l’Inter da giugno in poi. L’attaccante è tornato dal prestito con il club della famiglia Corsi ed ha partecipato al Mondiale per Club. L’esperienza americana per i nerazzurri non è andata benissimo, ma Sebastiano Esposito ha giocato e sfiorato più volte il gol. Sicuramente ha fatto meglio di un deludente Marcus Thuram.

ADDIO – Sebastiano Esposito dirà addio in questi giorni all’Inter. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e due squadre hanno chiesto informazioni. La prima è stata la Fiorentina, che però non ha proseguito la via per concludere la trattativa positivamente. L’altro club è stato invece il Cagliari, più convinto dall’operazione e ormai vicino al via libero definitivo. L’Inter guadagnerà 7 milioni di euro e avrà una percentuale sulla futura rivendita del classe 2002. Si divide perciò la famiglia in nerazzurro tra Francesco Pio e Sebastiano.