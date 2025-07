Sebastiano Esposito, la Fiorentina spinge! La valutazione – SI

Sebastiano Esposito ha giocato molto bene al Mondiale per Club anche non trovando il gol. Con le prestazioni in maglia Inter ha catturato l’interesse della Fiorentina, che sembra spingere per Alfredo Pedullà su Sportitalia.

USCITE – Il mercato dell’Inter non si fa solo in entrata, anzi adesso servono uscite anche importanti. Sono arrivati Petar Sucic, Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny e anche il riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma. Quattro acquisti non indifferenti e che hanno messo a dura prova le casse nerazzurre. La possibilità di investire però c’è, manca lo spazio in rosa. L’addio di Hakan Calhanoglu sembra inevitabile, anche se il Galatasaray non fa offerte allettanti per il calciatore. Il turco non è l’unico ad essere in uscita.

Sebastiano Esposito, c’è la Fiorentina! La valutazione

INTERESSE – Oltre a Calhanoglu l’altro in uscita è Sebastiano Esposito. L’attaccante tornato dal prestito con l’Empoli ha fatto bene al Mondiale per Club e ha giocato tutte le partite: due da titolare, due da subentrato rischiando l’assist con il Fluminense. La Fiorentina per ora è il club che si muove in maniera più concreta per il calciatore. Nonostante la conferma di Albert Gudmundsson non vuole mollare per Sebastiano Esposito. La valutazione fatta è di 6 milioni di euro più bonus considerando la scadenza del contratto nel 2026.