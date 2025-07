Sebastiano Esposito, il Cagliari sorpassa la Fiorentina! Le ultime – SI

Sebastiano Esposito lascerà presto l’Inter nonostante il Mondiale per Club giocato da protagonista. Il Cagliari ha sorpassato la Fiorentina secondo Alfredo Pedullà su Sportitalia.

CESSIONE – Sebastiano Esposito è uno dei giovani attaccanti più ambiti in questo momento in Serie A. Il calciatore ha chiuso la scorsa stagione con 8 gol in maglia Empoli e ha attirato l’interesse di diversi club nonostante la retrocessione della sua squadra. Il Mondiale per Club è stata una vetrina piuttosto importante e gli ha permesso di convincere ancora di più le pretendenti a spingere per l’acquisto. L’Inter non chiude affatto alla cessione, anzi spinge per l’addio visto che deve liberare spazio in rosa in vista dei prossimi colpi sul mercato.

LA CORSA – Sebastiano Esposito ha il contratto in scadenza nel 2026 e gli rimane perciò un anno da fare con l’Inter. Presumibilmente non lo farà, a dire il vero sicuramente. A prescindere dal club in cui andrà i nerazzurri prevedono che il fratello di Francesco Pio venga venduto al più presto. Ci sono Cagliari e Fiorentina in corsa e i sardi stanno insistendo. Hanno parlato con la dirigenza meneghina e vorrebbero entrare nel vivo della trattativa offrendo 6 milioni di euro più bonus. La Fiorentina si era mossa prima e sono attesi aggiornamenti sulla sua posizione a riguardo.