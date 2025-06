Sebastiano Esposito dopo Gudmundsson? La Fiorentina si muove – Sky

Sebastiano Esposito è il primo nome che segue la Fiorentina qualora non arrivi il riscatto di Albert Gudmundsson. L’Inter ha fatto la sua valutazione secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

TRATTATIVE INTRECCIATE – Fiorentina, Inter e Genoa sono coinvolte in un triangolo di mercato non indifferente. I calciatori protagonisti sono Albert Gudmundsson, in prestito alla viola ma di proprietà del grifone, e Sebastiano Esposito in questo momento del club nerazzurro. Il motivo è nell’accordo che ancora Fiorentina e Genoa faticano a trovare per l’islandese. Quest’ultimo non ha fatto una stagione proprio positiva a Firenze con Raffaele Palladino da allenatore e ha un prezzo alto per il suo riscatto.

Sebastiano Esposito in uscita dall’Inter? La posizione della Fiorentina

RACCONTO – Gianluca Di Marzio ha spiegato: «La Fiorentina ha chiesto uno sconto di 4-5 milioni di euro rispetto alla valutazione accordata lo scorso anno di 18 per il diritto di riscatto. Il Genoa per il momento non ha intenzione di concedere questo sconto, la trattativa andrà avanti ma le parti sono lontane. Se non dovesse rimanere Gudmundsson la Fiorentina lavora già per Sebastiano Esposito. L’attaccante può giocare da seconda punta anche e si trova negli Stati Uniti con il contratto in scadenza nel 2026. L’Inter lo valuta 12 milioni di euro»