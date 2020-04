Se parte Lautaro Martinez l’Inter punta forte su Aubameyang – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha un nome in testa come nuova stella per il suo attacco. Si tratta di Aubameyang.

UN NOME IN POLE – L’Inter per completare il suo attacco la prossima estate ha obiettivi in Premier. Il primo è Giroud, ottimo come vice Lukaku. Gli altri sono legati, ovviamente, all’eventuale partenza di Lautaro Martinez destinazione Barcellona. In caso di cessione, occhi soprattutto su Aubameyang che vorrebbe lasciare l’Arsenal. E il suo contratto scade nel 2021. Piace da tempo e ha il profilo giusto per integrarsi con Lukaku. In seconda battuta, ma più difficile da acquistare, Martial del Manchester United.