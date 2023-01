Schuurs-Inter, col Torino c’è una carta! Occhi anche su un’occasione − CdS

L’Inter è pronta a rivoluzionare la difesa. Oltre a Scalvini (vedi articolo), nel mirino anche Schuurs del Torino. Da registrare anche l’interesse per un altro giocatore in scadenza nel 2024

RIVOLUZIONE − In casa Inter, si può sviluppare una vera e propria rivoluzione difensiva. Oltre a Milan Skriniar, per cui si attende una risposta a breve, anche de Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza. Il club valuta altre opzioni sul mercato. Uno dei nomi della lista è Perr Schuurs del Torino. Arrivato in Italia per soli nove milioni di euro, oggi già ne vale più del doppio. All’Inter piace e la carta Valentino Lazaro, oggi infortunato, non è da sottovalutare. Attenzione anche a Rodrigo Becao dell’Udinese, un’occasione. Il giocatore va in scadenza nel 2024, ma ha praticamente bloccato la proposta di rinnovo della famiglia Pozzo proprio perché le sirene delle grandi iniziano a farsi sentire.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta