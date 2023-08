Schuurs, l’Inter si muove mentre aspetta Pavard: dato ultimatum!

Nell’attesa del via libera del Bayern Monaco per Pavard e spaventata dai rischi del mercato, l’Inter si guarda intorno. L’alternativa per il rinforzo in difesa, secondo il giornalista di Mediaset, porta il nome di Schuurs.

ALTERNATIVA – Il vincolo del Bayern Monaco non permette all’Inter di accogliere Benjamin Pavard, col quale c’è da tempo un accordo e grande entusiasmo di iniziare. Prima di liberare il difensore francese Thomas Tuchel, come ribadito nelle scorse ore, vuole un sostituto di tutto rispetto. I giorni che separano dalla chiusura del calciomercato diminuiscono sempre di più e la situazione legata a Pavard non sembra cambiare. Per questo l’Inter, che ha dato ai bavaresi un ultimatum (domani o al massimo martedì mattina), si guarda intorno. Come riferisce Daniele Miceli, nel corso della trasmissione “Pressing”, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo alla ricerca di un’alternativa. In questo senso il primo nome sul taccuino di Giuseppe Marotta è quello di Perr Schuurs del Torino.

Fonte: Pressing – Daniele Miceli