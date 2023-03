Schuurs, Inter e non solo! Mezza Premier League lo vuole e il Torino fissa il prezzo – TS

In difesa i fari si accendono tutti per Perr Schuurs. Il difensore olandese, chiamato a sostituire Gleison Bremer in estate, in Serie A piace soprattutto all’Inter ma da un po’ di tempo ha attirato su di sé anche l’interesse della Premier League. Intanto Tuttosport riporta il prezzo fissato dal Torino per la sua cessione.

ALTRO GIOIELLO – Dopo l’esplosione di Gleison Bremer la scorsa stagione, il Torino presenta all’Europa un altro gioiello. Perr Schuurs, 21 partite in Serie A a 23 anni e già al centro di tanti dialoghi. Il centrale difensivo grazie agli insegnamenti e gli allenamenti di Juric si è preso il Torino sino a diventare nel suo ruolo uno dei più forti giocatori del campionato. Su di lui si sono già avventati alcuni dei club più importanti d’Italia e d’Europa: Inter, Milan, Napoli e Roma hanno chiesto informazioni. Ma l’interesse è soprattutto in Premier League: con il Liverpool in primis, pronto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per portarlo a casa. La concorrenza però è agguerrita: attenzione anche al Manchester United e Tottenham, oltre che al Paris Saint Germain.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte