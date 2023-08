Schuurs alternativa concreta per l’Inter. Un fattore aiuta col Torino – SM

Con il discorso Pavard ancora aperto l’Inter non può che guardarsi intorno. Peer Schuurs è il profilo alternativo per il rinforzo in difesa. SportMediaset spiega i rapporti col Torino.

CANALE COMUNICATIVO – Se fra Inter e Bayern Monaco il dialogo è più freddo, visto l’ostracismo per l’arrivo di Benjamin Pavard, diversa è la situazione col Torino. I nerazzurri guardano anche in casa granata per il rinforzo in difesa. Claudio Raimondi aggiorna sulla situazione: «L’Inter ha un piano B che è Peer Schuurs del Torino. Costa più o meno quanto Pavard. La richiesta dei granata è un po’ più rilevante, intorno ai 40 milioni di euro. Ma a 35 milioni di euro, come il francese, può arrivare a Milano. L’Inter ha appena definito l’affare Valentino Lazaro col Torino quindi i canali fra i due club sono fluidi e comodi»