Schira: “Giroud-Inter, affare fatto! Nelle prossime ore a Milano: le cifre”

Giroud è davvero a un passo dall’Inter, con Ausilio volato a Londra per chiudere (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, l’attaccante francese dovrebbe essere a Milano nel weekend per effettuare le visite mediche. Di seguito tutti i dettagli sulle cifre

AFFARE FATTO – Olivier Giroud è a un passo dall’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, si trova in queste ore a Londra per chiudere con il Chelsea. Secondo il giornalista Nicolò Schira, l’affare è praticamente chiuso: “Affare fatto! Giroud dall’Inter al Chelsea per 5 milioni di euro più 1,5 di bonus. Accordo totale tra l’attaccante francese e i nerazzurri per un contratto di 2 anni e mezzo con un salario di 4 milioni di euro all’anno. Nelle prossime 48-72 ore l’attaccante sarà a Milano per le visite mediche”.