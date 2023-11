Schira a IN: «Djalo, Inter in pole! Colpani pallino. Su Zielinski e Samardzic…»

Nella puntata di oggi di Inter NOS, tra gli ospiti di Inter-News.it anche l’esperto di mercato, Nicolò Schira che in diretta con la nostra Romina Sorbelli e Gian Luca Rossi, ha risposto a tante domande di mercato. Dall’interesse del club nerazzurro per Andrea Colpani e Piotr Zielinski, fino al pallino Tiago Djalò e il possibile ritorno di fiamma per quanto riguarda Lazar Samardzic.

IN DIFESA – Schira parla del difensore portoghese del Lille che piace tanto alla dirigenza: «Djalo piace, è un vecchio pallino di Ausilio. Se non si fosse fatto male sarebbe già un giocatore dell’Inter, un po’ come Thuram due anni fa. Quando Piero ha dei pallini spesso poi ci ritorna. Anche lui va in scadenza di contratto con il Lille, ma l’Inter seguendolo da tempo parte in prima fila rispetto altri club».

PALLINO – Un giocatore che piace tanto all’Inter è il gioiellino di casa Monza, parla così Schira: «Colpani è un giocatore che piace a Simone Inzaghi. Nelle sue idee è un mezz’ala di grande inserimento. È uno che ha qualità e che salta l’uomo. Piace molto ai nerazzurri, anche se il Monza non fa grandi sconti. Può arrivare anche con la formula del prestito con obbligo. Francesco Pio Esposito e Oristanio al Monza? L’agente del primo non ha grandi rapporti con la società. Mentre il secondo sì, ma attenzione perché il Cagliari magari lo riscatta».

SOLO IN UN CASO – Schira risponde anche alla domanda legata al centrocampista in scadenza con il Napoli: «Zielinski si può legare al futuro di Mkhitaryan, che ha una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita. Quindi sarà lui a decidere se rinnovare con l’Inter, o a un certo punto a 35 anni va a prendere una valanga di soldi stile Edin Dzeko in Turchia. A quel punto Zielinski a zero, che ha cinque anni in meno e ha più o meno lo stesso ingaggio, è un operazione classica dell’Inter. Il Napoli ha offerto un rinnovo al ribasso. L’Inter ha chance da gennaio in poi, perché lui da qui a Natale darà priorità ai partenopei».

RITORNO – Nicolò Schira, prima di concludere la diretta, ha risposto anche a una domanda legata al possibile ritorno di fiamma per il centrocampista dell’Udinese: «Oggi non ho grossi segnali per quanto riguarda un possibile ritorno dell’Inter per Lazar Samardzic, le parti si sono lasciati abbastanza male, un po’ come il Milan per Taremi. Oggi ricomporre la frattura è molto brutta, l’operazione è saltata quasi ai comunicati ufficiali. Sinceramente la vedo difficile. In tanti lo stanno corteggiando, però difficilmente tornerà con la Pimenta».