Scarnecchia: «Brozovic-Frattesi due differenze! Marotta un grande»

Guardando al mercato dell’Inter Scarnecchia mette a confronto l’eventuale uscente Brozovic con la probabile entrata Frattesi. Poi l’ex calciatore, intervenuto su Radio Sportiva, elogia Marotta.

RICOSTRUIRE – Roberto Scarnecchia mette a confronto Marcelo Brozovic e Davide Frattesi, due dei nomi più caldi del mercato dell’Inter. Nel corso di “Microfono Aperto”, l’ex calciatore afferma: «Frattesi è molto più bravo nella spinta, forse meno bravo di Brozovic come rottura. Però è molto importante anche dalla tre quarti in su, Brozovic secondo me lo è un po’ meno. Per me all’Inter potevano andare bene tutti e due però in questo momento la trattativa per Frattesi si allontana. Giuseppe Marotta è fantastico, al di là del fatto che è un amico e che lo conosco da quando giocavo a calcio. Quello che ha saputo fare di meraviglioso è stato nell’anno in cui è andato via Lukaku e insieme a lui altri due big. Marotta è riuscito a ricostruire una squadra che gli ha permesso di arrivare in una posizione straordinaria e fare un campionato di altissimo livello, senza soldi perché erano veramente pochi. Da una squadra smantellata è riuscito a ricostruirla e a fare cose buone. Il merito oltre ad essere di Simone Inzaghi è anche di Marotta assolutamente».