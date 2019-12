Scambio tra Llorente e Politano? Inter e Napoli smentiscono – TS

“Tuttosport” smentisce una voce di mercato circolata nelle ultime ore. Si tratta dello scambio tra Politano e Llorente.

NESSUNA CONFERMA – Un’idea nata nelle stanze del calciomercato che ha però raccolto per ora solo smentite da parte dei due club in causa. Ieri si è sparsa la voce di un possibile scambio di prestiti fra Inter e Napoli con Politano (comunque in partenza) in direzione San Paolo e Llorente verso San Siro. Operazione che però non ha trovato conferme nelle dirigenze di Inter e Napoli.