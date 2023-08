Scamacca, la trattativa con l’Inter si allunga: una necessità – Sky

Scamacca all’Inter è una trattativa che non si chiuderà nelle prossime ore. Per l’attaccante del West Ham bisogna ancora pazientare: proseguono comunque i contatti per arrivare a un accordo. Ne parla Paventi a Sky Sport 24.

LE SOLITE TEMPISTICHE – Come spesso succede, quando l’Inter deve trattare un acquisto i tempi si dilatano a lungo. È il caso anche di Gianluca Scamacca, per il quale si procede con le discussioni avendo già l’OK del giocatore. In collegamento da sotto la sede dell’Inter per Sky Sport 24, il giornalista Andrea Paventi aggiorna brevemente: «Per Scamacca bisognerà probabilmente aspettare qualche giorno in più e alzare un po’ l’offerta per convincere il West Ham».