Scamacca torna nei nomi per l’Inter: si valuta una possibilità col Sassuolo

Scamacca è nel giro di nomi segnalati per la quarta punta dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato” il giornalista Gianluigi Longari spiega come potrebbe esserci uno spiraglio col Sassuolo.

NUOVO ATTACCANTE? – L’Inter, come segnalato in serata, ha diverse richieste per Andrea Pinamonti (vedi articolo). Qualora il classe ’99 dovesse lasciare i nerazzurri ci sarebbe la necessità di andare a prendere un’altra punta. Per Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, il nome che ha la priorità è quello di Gianluca Scamacca. Tornato al Sassuolo, dopo il prestito al Genoa, non è scontato resti in neroverde. L’Inter, in caso di possibilità di nuovo acquisto, prediligerebbe l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Scamacca, in questo modo, diventerebbe il vice di Romelu Lukaku.