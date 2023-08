Scamacca, scelta al giocatore. Atalanta in pole sull’Inter – TS

L’Inter pensava di essere in vantaggio per l’acquisto di Gianluca Scamacca, in realtà non è così. L’Atalanta è in assoluta pole, i nerazzurri vogliono capire la situazione.

RIFIUTO – L’offerta dell’Atalanta non è molto diversa da quella dell’Inter al West Ham per Gianluca Scamacca. 25 milioni più 5 di bonus più facilmente raggiungibili e una percentuale sulla futura rivendita. L’inserimento bergamasco ha insinuato più di qualche dubbio sia al club inglese che al giocatore. L’Inter attende l’evoluzione della trattativa, non è però certa dell’acquisto del giovane classe 1999. La scelta spetta a Scamacca: i nerazzurri di Milano dove avrebbe tanti italiani compreso l’amico Davide Frattesi o quelli di Bergamo dove avrebbe il posto da titolare fisso? La dirigenza meneghina fa sapere che non cambierà la propria offerta, né ai londinesi né all’attaccante.

Fonte: Tuttosport – F.M.