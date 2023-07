Scamacca scala le gerarchie! Più defilato altri tre nomi per l’Inter – TS

Per l’attacco dell’Inter prende sempre più quota il nome di Scamacca, che come ribadito da Tuttosport piace anche alla Roma. Un po’ più defilati altre tre attaccanti che piacciono al club nerazzurro

IL TEMPO STRINGE – Salgono le quotazioni di Gianluca Scamacca per l’attacco dell’Inter. Il centravanti italiano conosce già il nostro campionato, e punta al ritorno soprattutto in ottica Nazionale. Di recente ha espresso la sua volontà di giocare per la Roma, ma ai nerazzurri di certo non direbbe di no. Il West Ham, che ha investito dodici mesi fa 36 milioni per acquistarlo dal Sassuolo, vorrebbe una formula più “solida” ed è qui che potrebbe inserirsi l’Inter che ha maggio disponibilità dei giallorossi con una proposta più “solida”. Rimane poi il nome di Beto (Udinese), più indietro Taremi (Porto). È tornato di moda pure l’ex Alexis Sanchez, svincolatosi dall’Olympique Marsiglia, ma un eventuale ritorno sarebbe legato alla cessione di Joaquin Correa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini