Scamacca, Sassuolo cancella appuntamento con la Juventus: Inter in agguato – SI

Scamacca è uno degli obiettivi dell’Inter per l’estate. E può essere l’obiettivo principale in attacco. Come riportato dal giornalista Pedullà nel corso di “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, il Sassuolo non ha fretta di fare ora il prezzo, a tal punto da respingere le avances della Juventus

OBIETTIVO COMUNE – L’Inter è da agosto su Gianluca Scamacca, classe ’99 del Sassuolo e della Nazionale Italiana. Secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’attaccante neroverde è vicino a essere una priorità per il mercato estivo nerazzurro. Il Sassuolo, infatti, ha cancellato l’appuntamento con la Juventus, previsto in settimana, perché non vuole impegnarsi adesso. E vuole prima ascoltare l’Inter, che segue anche il compagno di squadra e coetaneo Davide Frattesi, centrocampista. Servono almeno 40 milioni di euro solo per Scamacca, che in questa stagione sta facendo lievitare ulteriormente il suo prezzo. Scamacca è tra i primissimi nomi per il mercato dell’Inter in estate ma la concorrenza è numerosa, a partire proprio dalla Juventus.