Scamacca rientra nei discorsi Inter per Lukaku: lui con Zapata? – Sky

Scamacca supera Correa come possibile secondo attaccante per l’Inter, nel caso in cui Lukaku andasse al Chelsea e arrivasse Zapata. Ne parla Luca Marchetti su Sky Sport 24.

DOPPIO NOME – Luca Marchetti, poco fa, ha parlato di rilancio in arrivo del Chelsea (vedi articolo). In caso di OK all’Inter servirebbe un sostituto: «Duvan Zapata è il sostituto più simile a Romelu Lukaku che può trovare nel campionato italiano, già pronto. Ha fatto vedere di essere bravo anche in Europa, perché in Champions League ha giocato bene. C’è stato già un giro di orizzonte con l’Atalanta, che può aprire se chiude col Chelsea per Tammy Abraham. La stessa cifra che incasserebbe da Zapata la spenderebbe su Abraham, abbassando di sei anni l’età. Ha già incassato i soldi di Cristian Romero, può essere un’opportunità. Non ci sarà solo Zapata: l’intenzione dell’Inter è due attaccanti. Bisogna capire quanto la proprietà farà spendere. Aggiungo il nome nuovo: Gianluca Scamacca. Col Sassuolo si è parlato di scambio di prestiti con Lucien Agoumé. Irrobustire la squadra con la contropartita dal Chelsea, metti a posto il bilancio, Zapata, Scamacca e Marcos Alonso magari chiudendo per Nahitan Nandez la rosa è più scarsa in attacco ma più completa altrove».