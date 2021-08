Scamacca-Raspadori dall’interesse Inter all’orbita Juventus? La situazione – TS

La Juventus è a un passo dal salutare Cristiano Ronaldo. Il divorzio è imminente con il portoghese che sembra pronto a firmare con il Manchester City di Pep Guardiola. I bianconeri sono alla ricerca di un sostituto e un nome è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo che piace anche all’Inter.

INTERESSE FORTE – Cristiano Ronaldo è insostituibile, su questo non ci piove. Il giocatore portoghese è unico e un suo addio sarebbe davvero difficile da colmare. La Juventus ormai però sembra rassegnata e quindi in questi ultimissimi giorni di mercato deve muoversi per trovare gli elementi giusti per colmare questo addio. Un giocatore che piace molto è Scamacca del Sassuolo che è finito in orbita Juve proprio ieri sera. Come spiga ‘Tuttosport’, il giocatore interessa alla Vecchia Signora più di Giacomo Raspadori, altro talento del Sassuolo, con la Juventus che vorrebbe una punta giovane e su cui lavorare. L’Inter resta alla finestra per Scamacca (vedi articolo). Marotta ha di fatto sancito che il mercato dei campioni d’Italia è finito ma Scamacca rimane un nome che l’Inter potrebbe piazzare nelle ultime ore. Sempre se la Juve non acceleri prima.

Fonte: Tuttosport