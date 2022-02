Scamacca in pole, ma Lautaro Martinez in uscita: occhio al Liverpool – Rai

Secondo Marco Conterio, giornalista di Rai Sport, in casa Inter potrebbero esserci grandi cambiamenti sul mercato. Gianluca Scamacca resta in pole come nuovo acquisto, mentre il Liverpool continua a monitorare Lautaro Martinez.

CAMBI IN ATTACCO – Secondo Marco Conterio di Rai Sport, il mercato nerazzurro resta incentrato sui cambiamenti in attacco: «È un’Inter che si sta muovendo e sta osservando tanti giocatori, ma sta osservando anche tante società interessate ai suoi giocatori. Uno su tutti è Lautaro Martinez, che piace molto in Inghilterra. Il Liverpool lo monitora con molta attenzione. In entrata il nome in pole resta sempre quello di Scamacca, che rientrerebbe nel profilo perfetto per i nerazzurri come vice Edin Dzeko».