Scamacca opzione Juventus, ma l’Inter fa concorrenza: per quando? – SI

Scamacca è uno dei nomi che infiammeranno il mercato di gennaio, dove diverse squadre cercheranno un attaccante. Secondo Sportitalia oltre alla Juventus c’è anche l’Inter, ma il Sassuolo tiene duro.

LA SCELTA – Il Sassuolo difficilmente a gennaio lascerà partire i suoi migliori giocatori. Chi ha più possibilità di andare via nel mercato invernale è Jérémie Boga, richiesto dall’Atalanta. Sulla situazione della punta Gianluca Scamacca il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso di Sportitalia Mercato, parla di interesse della Juventus ma anche dell’Inter. Tuttavia la volontà del Sassuolo è di non lasciarlo andare a gennaio e sono in tanti a cercare Scamacca per il 2022 (ma non subito).