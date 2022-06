Scamacca obiettivo primario del Napoli se va via Osimhen: Inter osserva – CdS

Scamacca resta uno degli obiettivi dell’Inter per l’attacco, un po’ più defilato dopo le ultime vicende legate a Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli punta forte su di lui qualora dovesse andare via Osimhen.

NON SOLO INTER – Il Napoli continua a ricevere telefonate esplorative per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano interessa a mezza Europa e il club partenopeo non vuole farsi trovare impreparato. Per questo motivo il primo nome nella lista è Gianluca Scamacca, ma secondo quanto riportato dal quotidiano romano la trattativa resta complessa per due motivi principali: il primo riguarda la valutazione del Sassuolo (non meno di 40 milioni), e in secondo luogo la forte concorrenza. L’Inter, per esempio, da molto più tempo è sulle tracce del ragazzo, ma l’interesse in Viale della Liberazione sembrerebbe essersi spostato – almeno per il momento -, sulle questioni legate e Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Anche lo stipendio richiesto dallo stesso Scamacca spaventa il Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – fa.ma.

