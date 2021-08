Scamacca da obiettivo ad avversario dell’Inter? Avanza il Verona – Sky

Scamacca è stato a lungo un obiettivo dell’Inter, ma ora l’opzione sta lentamente scemando. Avanza il Verona, da capire se riuscirà a chiudere in tempo per la partita di venerdì.

PROSSIMO AVVERSARIO? – Per Gianluca Scamacca il Verona adesso è la squadra favorita per aggiudicarselo. L’attaccante classe ’99 è in uscita dal Sassuolo ed è in procinto di andare a fare esperienza in Serie A. Secondo Sky Sport i gialloblù stanno facendo passi avanti, con l’Inter ormai da escludere. Difficile che possa essere tesserato in tempo per la partita di venerdì (ore 20.45), ma bisogna monitorare per capire se ce la farà. Scamacca, nella scorsa stagione, era al Genoa.