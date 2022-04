Scamacca o Belotti: come cambia il mercato con o senza Lautaro Martinez – CdS

L’Inter in estate cederà uno dei suoi gioielli per rientrare nei piani di mercato. Non solo per generare la miglior plusvalenza, ma anche tenendo in considerazione la possibilità di individuare un sostituto adeguato. In base alla cessione o meno di Lautaro Martinez, potrebbe cambiare il mercato dei nerazzurri in attacco.

MERCATO IN ATTACCO – Con la possibile cessione di Lautaro Martinez in estate (che piace soprattutto all’Atletico Madrid), l’Inter si indirizzerebbe subito Gianluca Scamacca, fresco di rinnovo di contratto con il Sassuolo (vedi articolo). Dovesse restare l’argentino, invece, inevitabile una soluzione low-cost in attacco, magari provando ad ingaggiare uno tra Jovic e Andrea Belotti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.