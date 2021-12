Scamacca, nuovo tentativo Inter? Possibile il ritorno dopo agosto – SI

Scamacca ad agosto è stato vicino all’Inter, anche se poi alla fine il Sassuolo ha scelto di cedere Caputo alla Sampdoria. Pedullà, durante Aspettando il weekend su Sportitalia, apre a un nuovo interesse nerazzurro per il mercato di gennaio.

SECONDO TENTATIVO – L’Inter monitora sempre le prestazioni di Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99 del Sassuolo, che nelle ultime settimane è spesso andato a bersaglio, già ad agosto aveva ricevuto un serio interesse da parte dei nerazzurri. Lo afferma Alfredo Pedullà, che aggiunge poi come i neroverdi abbiano preferito privarsi di Francesco Caputo, ieri in gol con la Sampdoria nel derby contro il Genoa (vedi articolo). La volontà dell’attaccante era giocare e ora lo sta facendo, l’Inter non lo ha abbandonato e si è ripromessa di rivalutarlo in vista di gennaio. Sarà Scamacca il rinforzo invernale per Simone Inzaghi?