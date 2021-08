Scamacca, nuova avventura al Cagliari? Il Verona va su Simeone – Sky

Gianluca Scamacca potrebbe lasciare seriamente il Sassuolo in questa sessione di mercato con l’azzurro che piace a diverse squadre in Serie A. L’attaccante è seguito anche dall’Inter come colpo last minute e la pista si riscalda visto che il Verona sembra essersi defilato nelle ultime ore.

FINESTRA – L’Inter ieri ha accolto a Milano Joaquin Correa (vedi articolo) ma il mercato estivo dei nerazzurri potrebbe non essere finito. La dirigenza infatti potrebbe ancora prendere un profilo offensivo da mettere in rosa con Scamacca uno dei tanti nomi usciti. L’attaccante del Sassuolo piace a Marotta e Ausilio che potrebbero prenderlo in prestito negli ultimissimi giorni se non ultimissime ore di mercato. Scamacca ha altre due pretendenti in Serie A, Sampdoria e Verona anche se, come riportato da Gianluca Di Marzio, i gialloblù sembrano essersi defilati in queste ore con la squadra di Di Francesco che vorrebbe prendere Giovanni Simeone dal Cagliari. Dunque una possibilità concreta è che Scamacca prenda il posto di Simeone al Cagliari andando a chiudere un effetto domino tra gli attaccanti. L’Inter mollerà la presa?

Fonte: Gianluca Di Marzio