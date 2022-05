Scamacca, non solo Inter. Obiettivo Napoli soprattutto con una cessione – CdS

Scamacca, obiettivo principale per l’attacco dell’Inter, è anche nella lista dei desideri del Napoli. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la società partenopea valuta una possibile cessione in attacco.

NON SOLO INTER – Scamacca è nei sogni dell’Inter, ma potrebbe ben presto diventare un obiettivo concreto anche per il Napoli. In Premier League si fanno sempre più insistenti le voci di club interessate a Victor Osimhen, pronte a mettere sul piatto circa 100 milioni. In pole Newcastle, ma anche Manchester United e Arsenal. Il Napoli dinanzi a un’offerta indecente lascerebbe partire il ragazzo. Per questo motivo il centravanti del futuro potrebbe essere proprio Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.