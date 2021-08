Scamacca nome in più per l’Inter. Concorrenza di tre club – Sky

Una delle grandi domande legate al mercato dell’Inter – dopo l’arrivo di Joaquin Correa (vedi video) – è la possibilità di ingaggiare un altro attaccante. Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, l’unico nome possibile è al momento quello di Gianluca Scamacca. Anche se c’è un’alta concorrenza per l’attaccante del Sassuolo.

ATTACCANTE EXTRA – Dopo Joaquin Correa arriverà un altro attaccante all’Inter? Difficile, ma non da escludere. Un nome in particolare è candidato ad arrivare in nerazzurro, secondo il giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti: «Se dovessimo spendere una fiche per un nome in più per l’attacco dell’Inter, è quello di Scamacca. Il giocatore è un’opportunità last minute ma non solo per i nerazzurri. Anche Verona, Sampdoria e Cagliari lo stanno cercando per fargli fare il titolare. Per Raspadori nessuna chance invece, perché il Sassuolo vuole tenerlo stretto».