Scamacca dopo il no all’Inter: «Atalanta posto giusto per me»

Da questa sera, Gianluca Scamacca è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atalanta. Dopo aver rifiutato la proposta dell’Inter. Ai canali ufficiali del club, l’attaccante ex West Ham ha spiegato i motivi della sua scelta.

POSTO MIGLIORE – Gianluca Scamacca nella sua presentazione come nuovo attaccante dell’Atalanta, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere Bergamo come destinazione e non l’Inter: «Ho scelto il posto più giusto da dove ripartire, l’ambiente più ideale per me in questo momento. Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e condividevano le mie stesse idee».