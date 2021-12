Scamacca nella lista di Juventus e Inter: scelta presa sulle tempistiche – Sky

Scamacca si sta mettendo in mostra nell’ultimo periodo con la maglia del Sassuolo. Di Marzio, da Sky Calcio Show – L’Originale, vede all’orizzonte un duello di mercato fra Inter e Juventus.

RICHIESTO – Gianluca Di Marzio fa il punto: «Gianluca Scamacca è nella lista sia della Juventus sia dell’Inter. Pensano a Scamacca come il centravanti del futuro. A gennaio la Juventus, se riuscirà a fare delle cessioni, forse anche a sacrificare Dejan Kulusevski perché è l’unico che può avere un’entrata economica, allora può pensare di reinvestire. Poi bisogna fare i conti col Sassuolo, perché non è detto che voglia cedere Scamacca, che sta facendo così bene, già a gennaio. Loro non vorrebbero, poi se ti si presentano con quaranta milioni forse le cose cambiano. Sicuramente Scamacca è un obiettivo della Juventus, per gennaio o giugno, e dell’Inter per giugno. Poi magari si può inserire qualcun altro, ma è considerato un giocatore in grado di poter crescere ancora di più, forte fisicamente e tecnicamente che adesso ha dato garanzie anche dal punto di vista caratteriale. Promosso da tutti, anche dalla Fiorentina se dovesse andare via Dusan Vlahovic».