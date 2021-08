Scamacca nel giro Inter: contatti col Sassuolo e proposta, due concorrenti

Scamacca entra nel giro del mercato. L’attaccante, tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa, è nel mirino di tre club: fra questi c’è anche l’Inter, dopo il trasferimento di Lukaku al Chelsea. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

OSSERVATO – C’è anche Gianluca Scamacca fra i nomi valutati dall’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku. Lo fa sapere il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, parlando di contatti col Sassuolo al quale è stata proposta un’operazione con dentro Lucien Agoumé. Scamacca è l’alternativa a Duvan Zapata, nel caso in cui l’Atalanta non dovesse trovare il sostituto. Sul centravanti classe ’99 c’è anche la Fiorentina, se Dusan Vlahovic dovesse andare via (richiesta sessanta milioni di euro). Di recente si è sommato anche l’Eintracht Francoforte, che è pronto a fare un’offerta importante. Per Scamacca non si può escludere il trasferimento, con novità attese nelle prossime ore.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com