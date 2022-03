Scamacca-Milan? Inter da più tempo sulle sue tracce, aspetta un’uscita

Scamacca è in cima alla lista dei desideri dell’Inter per quanto riguarda il mercato estivo. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile inserimento del Milan, ma secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la società nerazzurra si è mossa per prima e aspetta solo una cessione.

PER L’ATTACCO – L’Inter è da tempo sulle tracce di Gianluca Scamacca, secondo Fabrizio Romano, il Milan lo ha seguito, ma ad oggi non risultano offerte dei rossoneri. L’Inter, invece, ha già iniziato a muoversi con il Sassuolo, forte anche dell’amicizia che c’è tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali. Manca però un passaggio fondamentale: l’Inter deve riuscire a fare cassa con una cessione, soprattutto con Andrea Pinamonti che sta facendo bene a Empoli, così da poter investire parte di quella cifra nell’operazione Scamacca con il Sassuolo o per altri giocatori.