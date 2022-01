Scamacca, l’Inter ci prova a giugno. Ma intanto ostacola la Juventus? – TS

E’ il grande giorno. Inter e Juventus alle 21 questa sera sono pronte a sfidarsi nella finale di Supercoppa Italiana a San Siro ma il Derby d’Italia, dalle ultime voci, non sembra essere soltanto in campo. Le due infatti inseguono Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. Ecco le ultime.

OSTACOLO – Inter e Juventus come detto sono pronte a contendersi il primo trofeo dell’anno (vedi articolo). San Siro si spaccherà in due per sostenere le due squadre ma di fatto l’Inter gioca in casa. Intanto però il Derby d’Italia si scatena anche sul mercato. Come è noto il nome di Scamacca del Sassuolo è un nome che piace e fa gola a Inter e Juve. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo fin da subito mentre i nerazzurri attenderebbero volentieri giugno per poi colpire. Marotta nell’estate scorsa si era informato sul profilo neroverde con Carnevali, ds del Sassuolo, che aveva aperto uno spiraglio. A dire di no fu proprio Scamacca volenteroso di giocare una stagione da protagonista e non da vice di qualcuno. Intanto però l’Inter potrebbe fare azione di disturbo sulla Juve cercando di convincere il Sassuolo a non cederlo. Marotta, come ben si sa, è molto abile in questo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Fabio Riva