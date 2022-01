Scamacca, l’Inter vuole accelerare: non aspetterà fine stagione – Sky

Scamacca si avvicina all’Inter, col Sassuolo che come raccontato in serata sta trovando da ora il sostituto (vedi articolo). Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio aggiunge qualche novità, mettendo in mezzo anche Raspadori.

LA MOSSA IN ANTICIPO – Ecco come Gianluca Di Marzio vede il movimento col Sassuolo: «Gianluca Scamacca è un giocatore che, sicuramente, diventerà un bel tormentone dalla primavera. L’Inter non penso vorrà aspettare l’estate per mettergli le mani sopra. Scamacca e Giacomo Raspadori sono giocatori importanti, ma al Sassuolo stanno cercando di prendere Luca Moro e Lorenzo Lucca. Anticipano a ora per prendere quelli che potranno diventare come loro».